Киев, 21 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский скептически относится к обмену мнениями между главами Франции и России, передает BFM TV.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Владимир Зеленский выразил в эфире BFM TV свое нежелание по поводу многочисленных обменов мнениями между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

«Думаю, Эммануэль Макрон также понимает, что надежда на диалог с Путиным ставится под сомнение. Результатов не было», — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Франции Эммануэля Макрона выбирать между «бизнесом и деньгами» или «борьбой за свободу».