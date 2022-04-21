Канберра, , 10:21 — REGNUM В настоящее время на территории Австралии вновь фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 апреля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За последние сутки 16 человек скончались от COVID-19 в Новом Южном Уэльсе, и еще 11 — в соседней Виктории.

В Новом Южном Уэльсе выявили 17 447 новых случаев заражения по сравнению с 15 414 сутками ранее. Между тем минздрав Виктории сообщил о 10 674 новых случаях, что немного больше, чем вчера, когда их было 10 628.

Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в обоих самых населенных штатах Австралии также увеличилось: 1641 человек проходит лечение в больницах в Новом Южном Уэльсе и еще 444 — в Виктории.