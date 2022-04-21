Канберра, 21 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Австралии вновь фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 апреля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки 16 человек скончались от COVID-19 в Новом Южном Уэльсе, и еще 11 — в соседней Виктории.

В Новом Южном Уэльсе выявили 17 447 новых случаев заражения по сравнению с 15 414 сутками ранее. Между тем минздрав Виктории сообщил о 10 674 новых случаях, что немного больше, чем вчера, когда их было 10 628.

Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в обоих самых населенных штатах Австралии также увеличилось: 1641 человек проходит лечение в больницах в Новом Южном Уэльсе и еще 444 — в Виктории.