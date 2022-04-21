Благовещенск, 21 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Амурской области функционирование строительной отрасли находится под контролем и предложения на рынке недвижимости увеличиваются. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин, сообщило Амурское областное телевидение.

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Он рассказал о проведении в регионе мониторингов с целью поиска фактов завышения цен на стройматериалы.

«В случае выявления таких моментов, меры принимаются незамедлительно. С учётом возросшего спроса на жильё, предложение на рынке недвижимости также увеличилось. Мы создаём максимально комфортные для застройщика условия — предоставляем субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым в рамках проектного финансирования по объектам жилищного строительства, предоставляем земельные участки под застройку на льготных условиях, субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на приобретение специализированной техники. Все эти меры позволят увеличить объёмы строительства жилья, что повлияет на снижение цены», — заверил Павел Матюхин.

По информации заместителя министра строительства региона Оксаны Александровой, в Приамурье возводятся 117 многоквартирных домов площадью 575,3 тысяч квадратных метров. В основном жильё строят в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Благовещенском и Сковородинском районах.

«Также в регионе активно развивается строительство индивидуального жилья. До конца текущего года планируется ввести не менее 80 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Кроме того, такая мера поддержки, как предоставление жилых участков без торгов, теперь распространяется и на участки под индивидуальную жилую застройку. При условии, что застройка будет предполагать не менее 2000 квадратных метров жилой площади, застройщик сможет получить земельный участок на льготных условиях», — сообщила Оксана Александрова.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на стройматериалы из-за санкционного давления может стать причиной неисполнения государственных контрактов и заморозки строек в Якутии, написал в своём телеграм-канале 21 апреля глава региона Айсен Николаев. Чтобы эти риски не сбылись, в республике предпринят ряд мер, заверил он.