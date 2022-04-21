Власти Приамурья пообещали снижение цен на жильё
Благовещенск, 21 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Амурской области функционирование строительной отрасли находится под контролем и предложения на рынке недвижимости увеличиваются. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин, сообщило Амурское областное телевидение.
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Он рассказал о проведении в регионе мониторингов с целью поиска фактов завышения цен на стройматериалы.
По информации заместителя министра строительства региона Оксаны Александровой, в Приамурье возводятся 117 многоквартирных домов площадью 575,3 тысяч квадратных метров. В основном жильё строят в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Благовещенском и Сковородинском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на стройматериалы из-за санкционного давления может стать причиной неисполнения государственных контрактов и заморозки строек в Якутии, написал в своём телеграм-канале 21 апреля глава региона Айсен Николаев. Чтобы эти риски не сбылись, в республике предпринят ряд мер, заверил он.