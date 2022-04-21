Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM В Россию эвакуировали ещё более 14 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины, сообщает 21 апреля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что всего в Ростовскую область с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса прибыли уже около 900 тыс. человек. Они нашли временный приют у родных и близких, а также в стационарных пунктах временного размещения. Людям оказывают помощь в переезде в другие регионы России.