Севастополь, 21 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В ковидные стационары Севастополя госпитализирован 31 новый пациент, данные за сутки утром 21 апреля опубликовал департамент здравоохранения города. Накануне, 20 апреля, сообщалось о 30 попавших в больницы горожанах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также за сутки выписаны 17 пациентов. На утро 21 апреля в коронавирусных стационарах остаются 225 человек.

В городе подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на 24 случая больше, чем сутками ранее. Также зарегистрирована смерть ещё двоих человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В общей сложности за два года пандемии в Севастополе подтверждено 83 035 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 305 пациентов. Официально подтверждена смерть 2 318 человек с диагнозом COVID-19.