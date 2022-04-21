Монако, , 10:08 — REGNUM «Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Александр Головин Soccer0010.com

Единственный гол в матче забил российский полузащитник «Монако» Александр Головин на 45-й минуте.

На сегодняшний день «Монако» занимает пятое место в чемпионате Франции, в активе команды 56 очков. «Ницца» идёт на шестом месте с 54 очками.

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