Канберра, 21 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Первые дебаты между премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и лидером оппозиции Энтони Альбанизом, состоявшиеся 20 апреля, закончились «вничью с нулевым результатом». Об это политический обозреватель телеканала Nine News Крис Ульманн рассказал на следующий день, 21 апреля.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Присутствующие в зале зрители все же проголосовали за Альбаниза как за победителя дебатов, однако значительная их часть так и не определилась.

«35% проголосовали за Скотта Моррисона, 40% — за Альбаниза … Четверть людей, что в значительной степени мы видим по опросу, после этого все еще не определились … Поэтому очевидно, что ни один из них на самом деле не может вдохновить людей», — сказал Ульманн.

В целом, по его словам, дебаты не носили открытый конфронтационный характер, поскольку оба политика стремились избегать острых тем. Ульманн также отметил, что был удивлен более мягким тоном Моррисона по отношению к Альбанизу во время дебатов.