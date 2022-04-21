Донецк, 21 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. С 17 февраля, когда произошла эскалации конфликта на востоке Украины, на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в общей сложности 80 мирных жителей. Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За 64 дня эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 347 мирных жителей, в том числе 28 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это период киевские боевики 2114 раз обстреляли территорию ДНР, из которых 1909 — с применением тяжелого вооружения – 1909.

Кроме того, отмечается, что за 64 дня украинские нацисты выпустили по республики 22 095 боеприпасов различного калибра и в том числе — 25 ракет из ОТРК (оперативно-тактических ракетных комплексов) «Точка-У», шесть ракет РСЗО (реактивных систем залпового огня) БМ-27 «Ураган» и 2639 ракет РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава временной гражданской администрации освобождённой территории Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что референдум или опрос граждан о политическом будущем региона может состояться на его освобождённых территориях.