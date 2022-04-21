Анкара, , 10:07 — REGNUM Власти Турции намерены вложит почти $10 млрд в добычу газа в Черном море, сообщает 21 апреля газета «Сабах».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение природного газа Зонгулдак Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.

«Инвестиции в размере 145 миллиардов лир (почти $10 млрд) будут направлены на добычу и использование 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган предложил канцлеру Австрии Карлу Нехаммерру расширить сотрудничество для осуществления транспортировки каспийского и средиземного газа на территорию ЕС через Турцию.