Анкара, 21 апреля 2022, 10:07 — REGNUM Власти Турции намерены вложит почти $10 млрд в добычу газа в Черном море, сообщает 21 апреля газета «Сабах».
Отмечается, что постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение природного газа Зонгулдак Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган предложил канцлеру Австрии Карлу Нехаммерру расширить сотрудничество для осуществления транспортировки каспийского и средиземного газа на территорию ЕС через Турцию.