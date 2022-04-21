Барнаул, , 10:06 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 21 апреля 2022 года за сутки выявлено 134 новых носителя (на три меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 6196 до 5603 (на 593 больше, чем сутками ранее).

Коронавирус

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ упало до минимума: 31 741 (+4 за сутки) и 215 414 (+127 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 107 (-3 за сутки). Из них 38 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 164 человек, шестеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 383 жителя края (-21 за сутки).

Кроме этого, 49 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-1 за сутки).

Заболеваемость среди детей немного выросла: всего на Алтае выявлен уже 40 459 зараженных коронавирусом (+32 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 265 455 человек, выздоровели 253 878 человек (+140 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё семь пациентов