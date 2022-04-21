21 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Киев может легко скопировать то, что сделал Казахстан: создать арбитражный суд, основанный на принципах английского общего права и укомплектованный судьями-иностранцами, которые предпочтительнее украинских. Это было бы хорошим первым шагом к тому, чтобы убедить инвесторов и общественность в том, что инвестировать в Украину безопасно и что контракты будут соблюдаться.

Максим Исаев, , 10:49 — REGNUM Окончательный исход специальной военной операции России на Украине предсказать невозможно, однако чего точно не добьется Москва, так это полной победы: власть Украины не будет свергнута, хотя она может на время (или даже навсегда) потерять контроль над частью своей территории. Украина продолжит существовать как суверенное государство. Однако простого ее выживания недостаточно, нужно добиться возрождения бывшей советской республики.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые уже говорят, что спецоперация России может непреднамеренно «запустить новую волну демократического прогресса» в бывшей советской республике, но это не произойдет само по себе. Официальный Киев и его партнеры должны начать планировать восстановление, благодаря которому Украина сможет стать именно тем, чего больше всего опасается российский президент Владимир Путин: «славянской историей успеха на его границе», пишут заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в РФ) Мелинда Харинг и редактор издания The National Interest Джейкоб Хейлбрунн в статье, вышедшей 21 апреля в Foreign Affairs.

В истории немало примеров разрушенных вооруженным конфликтом государств, которые удалось восстановить при поддержке внешних сил, например, Германия после Второй мировой войны или Косово с Боснией после прошедших там в 1990-х годах войн. То же самое может произойти и на Украине. Но для возрождения этого государства потребуются не только внешние средства, необходимо будет срочно решить три основные проблемы, которые мешали развитию бывшей советской республики до начала специальной операции: побороть коррупцию, наладить эффективное госуправление и заставить суды работать.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Многое зависит от Владимира Зеленского. Посредственный президент, стремившийся укрепить власть до войны и не спешивший проводить реформы, он теперь стал «вдохновляющим лидером». И в поиске путей выхода из нынешней сложнейшей обстановки ему следует обратить свой взор на Запад и на историю, особенно Германии.

Поднявшись из руин Второй мировой войны, Западная Германия пережила Wirtschaftswunder, или «экономическое чудо», благодаря которому она смогла выйти на передовые позиции среди мировых экономических держав. Первоначальный стимул для восстановления был обеспечен послевоенным планом Маршалла, в рамках которого Западная Европа получила миллиарды долларов от США.

Либерализация американской торговой политики открыла для Западной Германии новые промышленные рынки, а введение социально-рыночной экономики обеспечило внутреннюю стабильность. Эта немецкая версия неолиберализма опиралась на вливания иностранной помощи, а также на верховенство закона; инвестиции в общественные блага, включая больницы, железные дороги и аэропорты; и интервенционистское государство, которое могло бы, среди прочего, гарантировать, что потенциальные олигархи не смогут исказить свободный рынок. В результате к концу 1950-х годов Западная Германия стала синонимом процветания.

Украина может пойти по тому же пути, а также избежать некоторых ловушек, в которые после конфликта в своем восстановлении попали Западные Балканы, где безработица среди молодежи по-прежнему измеряется двузначными числами, процветает транснациональная организованная преступность, а местные лидеры часто сопротивляются реальной экономической прозрачности и реформам. Как это может быть сделано? Киев должен избегать назначения героических, но неопытных героев нынешнего конфликта главами процесса восстановления, а Западу следует искать специального посланника с опытом управления миллиардами долларов помощи от многочисленных доноров для наблюдения за планом Маршалла для Украины, или, как предложили некоторые, «планом Зеленского».

Некоторые из шагов, необходимых для возрождения Украины, очевидны: в стране никогда не существовало верховенства права, а ее судебная система по-прежнему пронизана коррупцией. После спецоперации активы страны будут дешевыми, и международные инвесторы будут проявлять к ним большой интерес. Но без справедливых судов никто не станет вкладывать ресурсы в Украину, а талантливая и богатая диаспора страны будет по-прежнему держаться в стороне. Киев неоднократно пытался реформировать свою судебную систему, но каждая попытка терпела неудачу, потому что с этим успешно боролась коррумпированная система, извлекающая выгоду из фальшивого правосудия.

Конституционный суд Украины President.gov.ua

Украине нужно показать быстрый прогресс, и она может легко скопировать то, что сделал Казахстан: создать арбитражный суд, основанный на принципах английского общего права и укомплектованный судьями-иностранцами, которые предпочтительнее украинских, чтобы избежать конфликта интересов и личных отношений с судьями. Это было бы хорошим первым шагом к тому, чтобы убедить инвесторов и общественность в том, что инвестировать в Украину безопасно и что контракты будут соблюдаться.

Как только боевые действия прекратятся и люди вернутся домой, наступит время переписи населения. На Украине она не проводилась с 2001 года, и власти не могут точно оценить численность населения. Городское планирование практически невозможно без такой точной информации. Прежде чем западные правительства инвестируют миллиарды, в основном предназначенные для инфраструктуры, ключевым моментом является учет меняющегося населения Украины.

Низкие налоги при значительных государственных инвестициях в дороги, школы, больницы и университеты также будут иметь большое значение. Зеленский провел большую часть 2021 года, восстанавливая украинские дороги, чтобы поддержать свою президентскую гонку в 2024 году. Ему следует возобновить эту инициативу, но использовать более прозрачную систему закупок: больше никаких сделок, выгодных для друзей.

Один из способов побудить самых талантливых представителей украинской диаспоры вернуться в страну и начать процесс ее восстановления — это сделать работу на государственной службе более престижной. Впервые эту модель применил Михаил Саакашвили в Грузии, когда был президентом, и она сработала, уверены авторы. Высокообразованные грузины вернулись в Тбилиси, чтобы занять посты министров и заместителей министров в его реформаторском правительстве, и приняли ряд законов, давших толчок экономическому росту. На Украине есть сотни выпускников лучших университетов Великобритании и США, Киев должен самым решительным образом набирать их на должности.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

Наконец, Зеленский должен разрешить эксперименты. Одной из наименее привлекательных, но самых успешных реформ на Украине с 2014 года было ее стремление к децентрализации правительства. Каждый регион Украины имеет свои особенности и приоритеты. «План Зеленского» должен учитывать и поощрять эти региональные различия. Местные муниципалитеты должны позволить бизнесу процветать без давления со стороны местных правоохранительных органов, налоговых или государственных инспекторов.

Укрепив Украину в военном отношении, Запад в скором времени должен будет приступить к задаче по оказанию помощи Киеву в ее экономическом самооздоровлении. Настало время разработать планы, чтобы воспользоваться моментом, когда конфликт закончится и Украина сможет восстановиться. Худший «кошмар» Путина — живая славянская демократия по соседству — еще может сбыться.