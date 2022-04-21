Ульяновск, 21 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ульяновской области отреагировало на публикацию с жалобами о сложности получения справок на водительские права и владение оружием. Причиной стали сбои в медицинской системе, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Минздрав прокомментировал публикацию в социальных сетях о том, что у ульяновцев возникли проблемы с получением медицинских справок для выдачи или замены водительских прав. В ведомстве поясняют, что за последний месяц на основании заявок от медицинских организаций выдано более 40 тыс. номеров бланков медсправок.

С 1 марта 2022 года изменился порядок прохождения освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в соответствии с приказом Минздрава России. В министерстве здравоохранения Ульяновской области заверяют, что областная информационная система была подготовлена к работе по новому формату медицинского освидетельствования.

«Но в апреле возникли сбои в работе медицинской информационной системы Минздрава России в части передачи информации в Росгвардию. В настоящее время данный вопрос устранён», — говорится в сообщении.

Напомним, медицинское освидетельствование для желающих получить право владения оружием включает осмотр у психиатра, нарколога, офтальмолога, химико-токсикологическое исследование и лабораторную диагностику крови и (или) мочи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году министерство здравоохранения Ульяновской области предупредило о мошенниках, которые предлагают за деньги ускорить оформление документов для получения инвалидности.

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