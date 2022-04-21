Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM Большая часть кустов лаванды, которые в октябре 2021 года были высажены на улице Большой Садовой, не прижилась. Растения обследуют и заменят на новые по гарантии. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ.

Сухая лаванда Елена Молчанова © ИА REGNUM

«В весенний период ответственными специалистами Ленинского и Кировского районов города будет проведено обследование высаженных растений. По результатам, не прижившиеся растения будут восстановлены», — цитирует собеседника «Комсомольская правда».

Причиной гибели кустов лаванды, приобретённых на общую сумму около 1,4 млн рублей, стал человеческий фактор. Их повредили пешеходы и грузчики, небрежно разгружающие товары для различных объектов торговли.

ИА REGNUM сообщало, что центральную улицу Ростова-на-Дону от переулка Газетного в сторону Театральной площади украсили лавандой в первых числах октября 2021 года. На территории Кировского района появилось почти 6 тыс. лавандовых кустов на площади свыше 800 кв. метров. Власти пообещали обеспечить растениям должный уход.

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