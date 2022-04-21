Екатеринбург, 21 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Часть мусоросортировочных предприятий Среднего Урала смогли заместить всю линейку оборудования российскими аналогами. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Bart Everson Мусор

По словам Свалова, санкции Запада значительно повлияли на наращивание импортозамещения в регионе. Так, сотрудники Уральского федерального университета разработали аналоги иностранного оборудования для оптической сепарации мусора на конвейерных лентах. Оборудование отечественного производства уже прошло испытания и работает на сортировочных комплексах. Это позволило отказаться от зарубежных аналогов на производстве.

В Свердловской области также происходит развитие импортозамещения вторичных материальных ресурсов, отметил председатель правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Литвиненко. Ведется разработка новых технологий. В частности, планируется производство полиэтиленовых труб из переработанного пластика.