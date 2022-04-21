Вашингтон, , 10:05 — REGNUM У американского актёра сериала «Во все тяжкие» Аарона Пола и его супруги Лоры Парсекиан родился второй ребёнок. Об этом артист сообщил в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Аарон Пол и Брайан Крэнстон Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

У пары родился сын. Пол и Паркесиан назвали его Райден Каспиан Пол.

Напомним, что в январе 2012 года Аарон Пол и Лора Паркесиан обручились — свадьба состоялась спустя год. В 2018 году у пары родилась дочь Стори Аннабелль Пол.

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