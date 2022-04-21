Канберра, , 10:07 — REGNUM Поздним вечером 20 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и лидер оппозиции Энтони Альбаниз встретились лицом к лицу на первых дебатах в ходе федеральной избирательной кампании 2022 года перед выборами, намеченными на 21 мая. О результатах встречи и темах, затронутыми политиками, на следующий день сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ведущий дебатов Киран Гилберт из Sky News спросил Моррисона о недавно заключенном пакте о безопасности между Соломоновыми Островами и Китаем и о том, является ли оно провалом во внешней политике. Моррисон опроверг предположение, что это политический провал, заявив, что Австралия сделала, что возможно было сделать в тех обстоятельствах.

Другой темой дебатов стало отсутствие в Австралии федеральной комиссии по противодействию коррупции. Так, Моррисон заявил, что такие комиссии есть в каждом штате, а Альбаниз отметил, что вера в демократию надломлена из-за отсутствие такого федерального органа.

Забота об инвалидах также стала одной из тем разговора. Присутствовавшие в зале зрители, помимо прочего, смогли задать вопросы, касающиеся доступности жилья для австралийцев на фоне роста цен на недвижимость.