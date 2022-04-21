Нур-Султан, 21 апреля 2022, 10:02 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым постпредом при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Марата Сыздыкова. Указ главы государства был обнародован 21 апреля.
«Сыздыков Марат Зеникенович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в документе.
До этого Сыздыков занимал пост замглавы МИД Казахстана. На эту должность Токаев назначил Ермухамбета Конуспаева.