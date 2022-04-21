Омск, 21 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Житель Омска осуждён за грабёж, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в прокуратуре Омской области.

PublicDomainPictures Грабитель

Прокуратура Ленинского округа Омска поддержала государственное обвинение по уголовному делу о хищении у пенсионера 9 тысяч рублей (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – «Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего»). Приговор в отношении 33-летнего омича вынес Ленинский районный суд города.

Установлено, что 17 октября 2021 года омич на крыльце магазина увидел ранее незнакомого пожилого мужчину 1946 года рождения. Злоумышленник подошёл к нему, схватил за ворот куртки и потребовал отдать ему деньги.

Пенсионер ответил отказом. Тогда омич стянул его с крыльца. Пожилой мужчина упал на землю. Нападавший разорвал внутренний нагрудный карман его куртки, из которого вытащил 9 тысяч рублей. После этого омич скрылся.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал, ущерб не возместил. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и четырёх месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вынесен приговор по делу об ограблении двух пожилых женщин.

Читайте также: Житель Чувашии повалил на пол и ограбил 99-летнюю односельчанку