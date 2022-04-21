Берлин, 21 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за его позиции по Украине. Об этом 21 апреля пишет Spiegel.

Olaf Kosinsky Канцлер Германии Олаф Шольц

По данным СМИ, оппозиция может воспользоваться позицией канцлера и поднять вопрос о дополнительном вооружении Украины. В частности, глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц может внести на пленарное заседание бундестага предложение о поставках тяжёлых вооружений Киеву.

«Если парламентская группа ХДС и ХСС внесёт свое предложение сейчас, это будет означать отказ от прежнего курса. Но это было бы даже больше: своего рода сигнал к свержению канцлера», — говорится в материале.

В случае принятия инициативы, по мнению автора материала, позиция Шольца окажется ослаблена и начнётся внутриполитический кризис.