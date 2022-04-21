Манчестер, Великобритания, 21 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в перенесённом матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0

Mancity.com «Манчестер Сити»

В составе «Манчестер Сити» голы забили нападающий Рияд Марез на 53-й минуте и полузащитники Фил Фоден на 65-й и Бернарду Силва на 82-й.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в чемпионате Англии, в активе команды 77 очков. «Брайтон» идёт на 10-м месте с 40 очками.

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