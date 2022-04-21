Симферополь, 21 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Подготовку террористического акта на железной дороге пресекли сотрудники ФСБ России в Крыму, об этом 21 апреля сообщил центр общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена подготовка террористического акта. В Симферополе задержан гражданин Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Гражданин России, который, по данным ФСБ, является сторонником запрещённой террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по указанию главарей крымскотатарского националистического батальона намеревался осуществить подрыв железнодорожных путей.

По месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой три килограмма, два электродетонатора, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно. Также изъята экстремистская литература, пропагандистские листовки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).