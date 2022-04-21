Москва, , 09:58 — REGNUM В Москве увеличилось количество горожан, которые записываются на прием к врачам поликлиник в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Система ЕМИАС Dit.mos.ru

Так, в 2013 году онлайн-записью в поликлинки пользовались только 7% москвичей, в 2020 году — 53%, а в 2022 году — более 80%.

Через интернет жители Москва записались к врачам уже больше 400 млн раз. Из них свыше 25 млн раз пришлось только на 2022 год.

Чаще всего для записи к врачу пациенты используют мобильное приложение с электронной медкартой «ЕМИАС. ИНФО», приложение «Госуслуги Москвы», порталы mos. ru и emias. info.

ИА REGNUM сообщало ранее, в январе для жителей Москвы с симптомами ОРВИ стала доступная онлайн-запись к дежурному врачу.

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