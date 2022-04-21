Пхеньян, , 09:58 — REGNUM В КНДР раскритиковали совместные учения Южной Кореи и США. Об этом сообщает северокорейский портал Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»), который занимается в основном внешнеполитической пропагандой.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

В статье, опубликованной 21 апреля, отмечается, что южнокорейско-американские военные учения являются «безрассудной и опасной военной игрой, которая доводит и без того нестабильную ситуацию на Корейском полуострове до крайности», а также «подготовкой к вторжению».

В неё также подчёркивается, что в нынешних условиях недоверия и враждебности любое незначительное столкновение может привести к серьёзным последствиям, масштабы которых невозможно предугадать.

Отмечается, что подобную риторику повторяют и другие пропагандистские СМИ КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 28 апреля военные США и Южной Кореи проводят командно-штабные учения.

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