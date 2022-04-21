Луганск, , 09:57 — REGNUM Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) вышли к границам Харьковской области, освободив от киевских боевиков дорогу на Харьков, в результате чего доставка гуманитарной помощи в освобожденные районы Харьковской области будет облегчена. Об этом 21 апреля заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской народной республики свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива, и обеспечения освобожденных территорий Харькова, и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения», — приводит его слова РИА Новости.

Также Корнет уточнил, что в Харьковской области войска ЛНР в ходе боевых действий вышли к границам республики и теперь в ней под контролем украинских нацистов остался только «небольшой анклав — Северодонецк и Лисичанск».

«И на этом мы останавливаться не будем, продолжение будет. Задачи, которые были нарезаны при специальной операции на территории Украины, будут выполнены все четко и в срок», — подчеркнул глава МВД ЛНР.

При этом он добавил, что войска республики продолжат боевые действия в Харьковской и других областях.

«Мы наиболее пострадавшие территории от оголтелой хунты Украины, и, конечно, мы должны избавить Украину от коричневой чумы фашизма», — пояснил Корнет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД России сообщили, что переговоры между Россией и Украиной продолжаются практически ежедневно, для них используется видеоформат.