Луганск, 21 апреля 2022, 09:57 — REGNUM Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) вышли к границам Харьковской области, освободив от киевских боевиков дорогу на Харьков, в результате чего доставка гуманитарной помощи в освобожденные районы Харьковской области будет облегчена. Об этом 21 апреля заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.
«Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской народной республики свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива, и обеспечения освобожденных территорий Харькова, и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения», — приводит его слова РИА Новости.
Также Корнет уточнил, что в Харьковской области войска ЛНР в ходе боевых действий вышли к границам республики и теперь в ней под контролем украинских нацистов остался только «небольшой анклав — Северодонецк и Лисичанск».
«И на этом мы останавливаться не будем, продолжение будет. Задачи, которые были нарезаны при специальной операции на территории Украины, будут выполнены все четко и в срок», — подчеркнул глава МВД ЛНР.
При этом он добавил, что войска республики продолжат боевые действия в Харьковской и других областях.
«Мы наиболее пострадавшие территории от оголтелой хунты Украины, и, конечно, мы должны избавить Украину от коричневой чумы фашизма», — пояснил Корнет.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД России сообщили, что переговоры между Россией и Украиной продолжаются практически ежедневно, для них используется видеоформат.