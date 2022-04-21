Кинешма, Ивановская область, , 10:03 — REGNUM Возгорание на химическом заводе в городе Кинешма локализовано, сообщает 21 апреля пресс-центр главного управления МЧС России по Ивановской области.

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Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на вызов по адресу ул. Производственная, д.1., в 09:00 по местному времени (совпадает с московским). На момент их прибытия наблюдалось горение цеха.

«В 09:40 очаг пожара был локализован», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл на Дмитриевском химическом заводе. Здесь производят бутилацетат и промышленные растворители.