Томск, 21 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Жителей Томска предупредили об ухудшении погодных условий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

22-23 апреля в городе ожидается снег, мокрый снег с дождём, а также понижение температуры. Возможны гололёд и отложения мокрого снега. Порывы ветра усилятся до 17-22 метров в секунду.

В связи с этим горожанам рекомендовано при усилении ветра соблюдать осторожность, а автомобилистам — соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.