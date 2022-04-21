Ярославль, , 09:54 — REGNUM ОМВД России по Ярославскому району возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за плохого электроснабжения деревень и посёлков вокруг Ярославля. Об этом сообщает прокуратура региона.

Линии электропередач

Жалобы на низкое напряжение, частые отключения, нередко поступают от жителей окрестностей Ярославля. По ним и проводила проверку прокуратура Ярославского района.

«Проверка показала, что при заключении договоров технологического присоединения должностными лицами сетевой организации не учитывались предельные мощности электросетевого оборудования, установка дополнительного оборудования в необходимых объемах не проводилась. Так, в 2020–2021 гг. в рамках оплаты по договорам о технологическом присоединении «Ярэнерго» получило более 250 000 рублей, однако мер по обеспечению установленной договорами мощности присоединения энергопринимающих устройств не принято», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура направила результаты проверки в полицию, которая и возбудила уголовное дело.

Ранее ярославские энергетики жаловались не отсутствие средств на реконструкцию сетей в связи с недоплатой со стороны сбытовой компании. С 2015 по 2020 год сетевая компания не получала в год примерно миллиард рублей, что привело к сокращению инвестиционной программы в 2020 году.

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