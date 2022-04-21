В Ярославской области из-за низкого напряжения возбудили уголовное дело
Ярославль, 21 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. ОМВД России по Ярославскому району возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за плохого электроснабжения деревень и посёлков вокруг Ярославля. Об этом сообщает прокуратура региона.
Жалобы на низкое напряжение, частые отключения, нередко поступают от жителей окрестностей Ярославля. По ним и проводила проверку прокуратура Ярославского района.
Прокуратура направила результаты проверки в полицию, которая и возбудила уголовное дело.
Ранее ярославские энергетики жаловались не отсутствие средств на реконструкцию сетей в связи с недоплатой со стороны сбытовой компании. С 2015 по 2020 год сетевая компания не получала в год примерно миллиард рублей, что привело к сокращению инвестиционной программы в 2020 году.