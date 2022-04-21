Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону 23 и 24 апреля развернут пасхальную ярмарку. Впервые торговля будет организована в парке имени Горького. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ярмарка фестиваля «Пасхальный дар» на Площади Революции Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году первая тематическая ярмарка будет посвящена светлому празднику Пасхи. На ярмарке будут представлены праздничные сувениры, куличи, овощи и фрукты», — написал он в своём телеграм-канале.

Пасхальная ярмарка будет работать в течение двух дней с 9:00 до 18:00.