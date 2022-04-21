Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 23 и 24 апреля развернут пасхальную ярмарку. Впервые торговля будет организована в парке имени Горького. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка фестиваля «Пасхальный дар» на Площади Революции

«В этом году первая тематическая ярмарка будет посвящена светлому празднику Пасхи. На ярмарке будут представлены праздничные сувениры, куличи, овощи и фрукты», — написал он в своём телеграм-канале.

Пасхальная ярмарка будет работать в течение двух дней с 9:00 до 18:00.