Уфа, , 10:00 — REGNUM Жителя Уфы признали виновным в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности с использованием фирм-однодневок. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба МВД РФ по Башкирии.

Деньги Images Money

В Башкирии было завершено расследование нескольких уголовных дел о незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества.

К уголовной ответственности привлекаются девять обвиняемых, двое из которых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В марте 2022 года суд Советского района г. Уфы вынес одному из них приговор: пять лет лишения свободы условно.

По данным следствия, двое мужчин входили в группу «обнальщиков», которую создал обвиняемый житель Уфы.

«В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

Следователи считают, что незаконная деятельность осуществлялась с участием двух банков в г. Уфе. Но после того, как Центробанк России отозвал у них лицензии, обвиняемые продолжали обналичивать и выдавать деньги.

Советский районный суд г. Уфы признал виновным жителя Уфы 1976 года рождения и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно. Судом было учено, что фигурант уголовного дела признал свою вину, заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении других обвиняемых.

Уголовное дело в отношении шести обвиняемых в ближайшее время будет также направлено в суд.

Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в международный розыск. Заочно суд избрал ему меру пресечения – арест.