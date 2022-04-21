Лондон, 21 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Челси» в перенесённом матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2

ФК «Арсенал»

В составе «Арсенала» дубль оформил нападающий Эдвард Нкетиа, ещё по голу забили хавбек Эмиль Смит-Роу и форвард Букайо Сака.

У «Челси» отличились нападающий Тимо Вернер и защитник Сесар Аспиликуэта.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает пятое место в чемпионате Англии, в активе команды 57 очков. «Челси» идёт на третьем месте с 62 очками.