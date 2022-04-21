Краснодар, , 09:49 — REGNUM На 20% сократились объёмы незаконной вырубки древесины в Краснодарском крае с начала 2022 года по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам межведомственной краевой комиссии 20 апреля.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно приведённым данным, в 2021 году было выявлено 148 фактов незаконных рубок, что на треть меньше показателей 2020 года. Возбуждено 86 уголовных дел.

«В текущем году выявлено 38 фактов. Это почти на 20% меньше, чем за предыдущий период. Материалы по 36 эпизодам направили в правоохранительные органы, возбуждено 19 уголовных дел. Несмотря на снижение правонарушений, вопрос усиления взаимодействия лесных инспекторов и правоохранителей на местах остается актуальным», — уточнил заместитель губернатора Сергей Болдин.

В числе мер, которые предложены для предупреждения нарушений в сфере оборота древесины, — усиление государственного контроля и взыскание ущерба с правонарушителей. Для контролирования нецелевого использования жителями древесины для собственных нужд предложено создать в муниципалитетах специальные комиссии. Предложения о соответствующих изменениях в закон «О регулировании лесных отношений в Краснодарском крае» будут подготовлены и представлены депутатам краевого ЗС.