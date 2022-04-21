Элиста, , 09:49 — REGNUM В Калмыкии заявили о завершении поисков одного из двух пропавших 20 апреля детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России.

МВД РФ Tacinskaya.ru

Найден 11-летний мальчик, который днём 20 апреля вышел из школы и ушёл в неизвестном направлении. В настоящее время продолжаются поиски 13-летней девочки, которая в этот же день после занятий не вернулась домой.

Рост девочки 160-163 см, волосы длинные каштанового цвета, глаза карие. В день исчезновения была одета в чёрную куртку, белую мастерку с капюшоном, синие джинсы, разноцветные кроссовки, чёрную кепку. Тех, кто видел девочку, просят обращаться в полицию.