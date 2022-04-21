Парун, Афганистан, 21 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Нуристан сообщили, что три человека были убиты в ходе вооружённого столкновения между членами двух семей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Инцидент произошёл в деревне Бравайгал уезда Вайгал, в результате которого с одной стороны погибли два человека, а с другой — один.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нуристан подтвердили столкновение между членами двух семей и заявили, что начали расследование.

Два дня назад в этом же уезде молодой человек при помощи двух друзей убил своего отца.