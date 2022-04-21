Берлин, , 09:47 — REGNUM Позиция канцлера Германии Олафа Шольца может стать причиной того, что оппозиция воспользуется ею и спровоцирует отставку нынешнего главы немецкого правительства с помощью поднятия в бундестаге вопроса о дополнительном вооружении Киеву. Об этом 21 апреля пишет издание Der Spiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отмечают авторы материала, на следующей неделе глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц может внести для рассмотрения на пленарном заседании предложения о поставках тяжелых вооружений киевскому режиму, что станет причиной пересмотра позиций всех основных политических сил Германии, несмотря на то, что ранее союз ХДС и ХСС согласился с основным курсом Шольца.

«Если парламентская группа ХДС и ХСС внесет свое предложение сейчас, это будет означать отказ от прежнего курса. Но это было бы даже больше: своего рода сигнал к свержению канцлера. Учитывая критику Шольца из рядов его же партии, не исключено, что предложение может даже получить большинство в бундестаге — и это по вопросу, который явно касается курса главы правительства», — говорится в статье.

Кроме того, уточняется, что сложившееся положение опасно для Шольца из-за того, что он не хочет снабжать Киев тяжелыми видами вооружений и в случае отсутствия поддержки, это может стать в дальнейшем причиной его отставки.

«В этом случае позиция Шольца будет так ослаблена, что ему фактически пришлось бы просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге. Ощутимый государственный кризис — и в разгар крупнейшего за последние десятилетия внешнеполитического кризиса? Мерц должен взвесить все последствия», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина ФРГ Кристиан Линднер вновь заявил, что компании из Германии не должны оплачивать поставки российского природного газа рублями.