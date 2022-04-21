Берлин, 21 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Позиция канцлера Германии Олафа Шольца может стать причиной того, что оппозиция воспользуется ею и спровоцирует отставку нынешнего главы немецкого правительства с помощью поднятия в бундестаге вопроса о дополнительном вооружении Киеву. Об этом 21 апреля пишет издание Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц

Как отмечают авторы материала, на следующей неделе глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц может внести для рассмотрения на пленарном заседании предложения о поставках тяжелых вооружений киевскому режиму, что станет причиной пересмотра позиций всех основных политических сил Германии, несмотря на то, что ранее союз ХДС и ХСС согласился с основным курсом Шольца.

«Если парламентская группа ХДС и ХСС внесет свое предложение сейчас, это будет означать отказ от прежнего курса. Но это было бы даже больше: своего рода сигнал к свержению канцлера. Учитывая критику Шольца из рядов его же партии, не исключено, что предложение может даже получить большинство в бундестаге — и это по вопросу, который явно касается курса главы правительства», — говорится в статье.

Кроме того, уточняется, что сложившееся положение опасно для Шольца из-за того, что он не хочет снабжать Киев тяжелыми видами вооружений и в случае отсутствия поддержки, это может стать в дальнейшем причиной его отставки.

«В этом случае позиция Шольца будет так ослаблена, что ему фактически пришлось бы просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге. Ощутимый государственный кризис — и в разгар крупнейшего за последние десятилетия внешнеполитического кризиса? Мерц должен взвесить все последствия», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина ФРГ Кристиан Линднер вновь заявил, что компании из Германии не должны оплачивать поставки российского природного газа рублями.