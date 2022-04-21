Грозный, 21 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Чечне провели праздник для детей, прибывших вместе с родителями из Донбасса. Беженцев порадовали красочным шоу в грозненском дельфинарии. Праздник состоялся по инициативе президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой и республиканского Всероссийского молодёжного общественного движения «Волонтерская рота боевого братства».

Дети

«Президент РОФ Аймани Кадырова всегда с большим удовольствием помогает деткам, и фонд регулярно проводит подобные праздники. К тому же малышам, которые столкнулись с такими тяготами, особенно нужен праздник. Мы рады, что можем подарить этот праздник детям», — цитирует представителей фонда ИА «Чечня Сегодня».

Ранее сообщалось, что Чечня, согласно квоте, установленной в постановлении правительства РФ, разместит и обустроит около 1500 беженцев из Донбасса и с Украины.

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