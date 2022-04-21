Пермь, , 09:45 — REGNUM В Перми суд рассмотрел дело о нелегальных речных перевозках пассажиров. Об этом сообщает пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Речные перевозки

По данным ведомства, в конце лета 2021 года в районе акватории реки Кама выявлен нелегальный перевозчик. Он перевозил на теплоходе «Людмила» более 40 пассажиров. При этом техническая безопасность плавания судна и перевозимых пассажиров на нем не была обеспечена. Судно не было предъявлено к освидетельствованию, не был подтвержден класс судна для эксплуатации в назначенном районе плавания. Экипаж по численности и квалификации не мог обеспечить безопасную перевозку пассажиров и багажа. В момент плавания на судне выявлен дефицит спасательных жилетов.

Суд вынес приговор в отношении перевозчика. Ему назначено десять месяцев лишения свободы.