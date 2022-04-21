Луганск, 21 апреля 2022, 09:45 — REGNUM Группировка войск Луганской Народной Республики вышла на границу Харьковской области. Об этом 21 апреля сообщил глава МВД ЛНР Игорь Корнет.
Таким образом оказалась освобождена от противника дорога на Харьков.
«Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской Народной Республики свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива, и обеспечения освобожденных территорий Харькова, и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения», приводит слова Корнета РИА Новости.
По его словам, до границы Харьковской области удалось выйти с боями. Теперь на территории республики остался лишь небольшой анклав сил националистов в Северодонецке и Лисичанске.