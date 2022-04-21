Луганск, 21 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Группировка войск Луганской Народной Республики вышла на границу Харьковской области. Об этом 21 апреля сообщил глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

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Таким образом оказалась освобождена от противника дорога на Харьков.

«Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской Народной Республики свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива и обеспечения освобожденных территорий Харькова, и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения», приводит слова Корнета РИА Новости.

По его словам, до границы Харьковской области удалось выйти с боями. Теперь на территории республики остался лишь небольшой анклав сил националистов в Северодонецке и Лисичанске.