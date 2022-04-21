Тайбэй, 21 апреля 2022, 09:43 — REGNUM На Тайване ускорили время производства многоцелевых малозаметных корветов класса «Тоцзян», сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) со ссылкой на минобороны.
Отмечается, что тайваньская компания Lungteh Shipbuilding смогла добиться сокращения сроков производства одного корабля с 27 до 17 месяцев.
Пять кораблей класса «Тоцзян» будут доставлены в следующем году», пишет агентство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что материковый Китай и Тайвань обязательно будут едины.
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