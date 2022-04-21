Тайбэй, 21 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. На Тайване ускорили время производства многоцелевых малозаметных корветов класса «Тоцзян», сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (СNA) со ссылкой на минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Отмечается, что тайваньская компания Lungteh Shipbuilding смогла добиться сокращения сроков производства одного корабля с 27 до 17 месяцев.

Пять кораблей класса «Тоцзян» будут доставлены в следующем году», пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что материковый Китай и Тайвань обязательно будут едины.

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