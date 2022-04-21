Париж, 21 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Франции Эммануэля Макрона выбирать между «бизнесом и деньгами» или «борьбой за свободу», передает BFM TV.

President.gov.ua Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Возвращаясь к своим отношениям с Францией, которые политик охарактеризовал как «теплые», Владимир Зеленский в эфире BFM TV заявил, что Франция, у которой было много компаний, созданных в России, должна сделать выбор.

«Я понимаю, что внутреннее давление должно быть довольно значительным. Но президент Макрон должен сделать выбор между бизнесом и деньгами или борьбой за свободу и права человека», — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BFM TV сделал заявление о ходе выборов во Франции.

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