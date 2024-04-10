В Калужской области 43 тысячам семей проиндексировали материнский капитал
Калуга, 21 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В 2022 году в России вступила в силу норма, согласно которой материнский капитал должен индексироваться по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер выплаты вырос на 8,4%. В Калужской области данная индексация коснулась порядка 43 тысяч семей, у которых на конец 2021 года сохранялись средства на сертификате как в полном, так и в частичном размере. С 1 февраля 2022 году размер материнского семейного капитала увеличен и составляет 524 тыс. 527 руб. 90 коп. Об этом 21 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлану Сомову.
С 2020 года сертификат на получение материнского капитала оформляется семье автоматически. Программа материнского капитала действует до конца 2026 года. Информация о предоставлении материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуги.