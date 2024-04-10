Калуга, 21 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В 2022 году в России вступила в силу норма, согласно которой материнский капитал должен индексироваться по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер выплаты вырос на 8,4%. В Калужской области данная индексация коснулась порядка 43 тысяч семей, у которых на конец 2021 года сохранялись средства на сертификате как в полном, так и в частичном размере. С 1 февраля 2022 году размер материнского семейного капитала увеличен и составляет 524 тыс. 527 руб. 90 коп. Об этом 21 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлану Сомову.

ИА REGNUM Материнский капитал

«Средства материнского капитала можно расходовать: на улучшение жилищных условий — покупку и строительство жилья, компенсацию расходов на построенное жилье; на обучение детей — оплату услуг детского сада, школы или ВУЗа; на социальную адаптацию детей-инвалидов — приобретение специализированных товаров; на увеличение пенсии матери, когда средства маткапитала перечисляются на формирование пенсионных накоплений; на получение ежемесячных выплат — для семей с невысоким доходом, в которых второй ребенок появился с 1 января 2018 года», — отметила Светлана Сомова.

С 2020 года сертификат на получение материнского капитала оформляется семье автоматически. Программа материнского капитала действует до конца 2026 года. Информация о предоставлении материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуги.