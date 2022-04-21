Москва, 21 апреля 2022, 09:41 — REGNUM Мирное население Ирака, Сирии, Ливии и Афганистана без всяких оснований пострадало от действий США, а теперь в Вашингтоне возмущены событиями в Мариуполе и Буче. Об этом заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила 20 апреля на заседании Совбеза ООН по проблематике Косово.
Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс возразил Евстигнеевой, которая напомнила о бомбардировках Белграда коалицией стран НАТО, начавшихся 23 года назад. Он назвал дезинформацией её слова о применении в Сербии бомб и ракет с обеднённым ураном.
После этого Миллс напомнил о снимках из Бучи и Мариуполя и заявил, что представитель страны, по вине которой якобы возникли эти фотографии, не вправе обвинять или учить других. Евстигнеева в ответ напомнила, что из-за ударов по Ираку и Ливии погибли сотни тысяч человек, хотя эти далёкие от США страны не представляли для них никакой угрозы.
«Зато вы хорошо поучили жителей Белграда, Багдада, Басры, Мосула, Ракки, Багуза, а также афганских провинций Кандагара, Нангархара и других частей Афганистана. Мягко говоря, не все ваши удары были точными», — заявила Евстигнеева.
По её словам, США действуют по принципу «Запад всегда прав» и считают, что международное право можно ради собственных интересов вывернуть в любую сторону. Так, в Вашингтоне нарушения прав человека осуждают только, когда это выгодно, а международно-правовые механизмы применяют к тому, кто заранее объявлен преступником.
«Вы, например, не дождались расследования произошедшей чудовищной провокации в Буче. Возможно, вы определили виновных еще до того, как эта провокация была совершена», — отметила российский дипломат.
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