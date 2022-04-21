Москва, , 09:41 — REGNUM Мирное население Ирака, Сирии, Ливии и Афганистана без всяких оснований пострадало от действий США, а теперь в Вашингтоне возмущены событиями в Мариуполе и Буче. Об этом заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила 20 апреля на заседании Совбеза ООН по проблематике Косово.

Бомбардировка Ирака (сс) The U.S. Army

Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс возразил Евстигнеевой, которая напомнила о бомбардировках Белграда коалицией стран НАТО, начавшихся 23 года назад. Он назвал дезинформацией её слова о применении в Сербии бомб и ракет с обеднённым ураном.

После этого Миллс напомнил о снимках из Бучи и Мариуполя и заявил, что представитель страны, по вине которой якобы возникли эти фотографии, не вправе обвинять или учить других. Евстигнеева в ответ напомнила, что из-за ударов по Ираку и Ливии погибли сотни тысяч человек, хотя эти далёкие от США страны не представляли для них никакой угрозы.

«Зато вы хорошо поучили жителей Белграда, Багдада, Басры, Мосула, Ракки, Багуза, а также афганских провинций Кандагара, Нангархара и других частей Афганистана. Мягко говоря, не все ваши удары были точными», — заявила Евстигнеева.

По её словам, США действуют по принципу «Запад всегда прав» и считают, что международное право можно ради собственных интересов вывернуть в любую сторону. Так, в Вашингтоне нарушения прав человека осуждают только, когда это выгодно, а международно-правовые механизмы применяют к тому, кто заранее объявлен преступником.

«Вы, например, не дождались расследования произошедшей чудовищной провокации в Буче. Возможно, вы определили виновных еще до того, как эта провокация была совершена», — отметила российский дипломат.

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