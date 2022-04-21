Усть-Канский район, Алтай, 21 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай стартовала подготовка к проведению XVII Межрегионального праздника алтайского народа Эл Ойын – 2022. Он будет посвящён году культурного наследия народов России и 100-летию Ойротской автономной области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Олег Кугаев ИА REGNUM Эл-Ойын 2018

По словам первого зампреда правительства республики Эжера Ялбакова, праздник был запланирован в 2020 году, однако из-за коронавируса его пришлось несколько раз переносить. Основные торжества пройдут 8–10 июля в урочище Ойбок Усть-Канского района, на площади 60 гектаров.

Здесь построена трибуна на 4,1 тыс. человек, аилы, город мастеров, ипподром с песчаной беговой дорожкой на 1,6 км, площадка для выставки племенных животных. Кроме того, здесь пробурена скважина, проложены электросети с освещением, обустроены туалеты, оборудованы автопарковки, зоны торговли и общепита.

«Для размещения делегаций муниципальных образований, объектов торговли и общественного питания выделены отдельные территории. Зона размещения делегаций и палаточный городок расположены на возвышенной местности», — отметили в правительстве.

Добавим, что праздник Эл Ойын, что означает «народные игры» на алтайском, известен с древних времен. История современного Эл Ойына ведётся с 1988 года, и до пандемии коронавируса проходил один раз в два года