Кинешма, Ивановская область, , 09:40 — REGNUM Пожар в цеху химического предприятия произошёл утром 21 апреля в Кинешме Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о пожаре по адресу улица Производственная, дом №1 (по этому адресу расположен химический завод), поступило к спасателям в 08:55.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 09:00 наблюдалось горение цеха», — уточнили в ГУ МЧС.

Дальнейшая информация уточняется. Местные СМИ сообщают, что пожар произошёл в цехе готовой продукции.