Шеберган, , 09:40 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили 100 сотрудников управления безопасности в афганской провинции Джаузджан на севере Афганистана после того, как они проработали семь месяцев без заработной платы.

Афганистан

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после прихода к власти в Афганистане попросили бывших сотрудников национальной безопасности Джаузджана вернуться к своим обязанностям, и что около сотни из них согласились.

Собеседники добавляют, что после семи месяцев исполнения обязанностей сотрудниками службы национальной безопасности предыдущего правительства, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили их в оскорбительной форме и разделили между собой их зарплату за два месяца.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили всеобщую амнистию и неоднократно ссылались на международном уровне о привлечении ими к работе государственных служащих бывшего правительства в качестве признака универсальности своей организации, они неоднократно проводили массовые увольнения бывших государственных служащих и заменяли их своими людьми.